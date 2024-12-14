Kemalpaşa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.Y. (22) idaresinde 35 BMK 920 plakalı otomobil, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Hayıtlıkır mevkisinde karşı yönden gelen B.Y. (36) idaresinde 35 PEB 22 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan 35 PEB 22 plakalı otomobil sürücüsü B.Y. ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Bir süre ulaşıma kapanan Kemalpaşa-İzmir kara yolu ekiplerin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.