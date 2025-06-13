Kemalpaşa'da Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Kutlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine yerel yöneticiler ve jandarma personeli katıldı. Kaymakam Musa Sarı, Jandarma'nın görevini layıkıyla yürüttüğünü belirtti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan programa, Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, siyasi parti temsilcileri ile jandarma personeli katıldı.

Kaymakam Sarı programda yaptığı konuşmada Jandarma'nın şan ve şeref dolu 186 yılı geride bıraktığını belirterek, "Görevini layıkıyla yürütüyor. Her geçen yıl hem personel hem de donanım bakımından kendisini geliştirip halkımıza hizmet veren bir teşkilat." dedi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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