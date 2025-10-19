Kemalpaşa'da Filistin yararına kermes
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes organize edildi.
Öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelir, AFAD'ın Filistin'e yardım kampanyası hesabına gönderildi.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel