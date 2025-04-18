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Kemalpaşa Belediyesine Usulsüzlük Operasyonu: 5 Gözaltı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye harcamalarında usulsüzlük iddiaları nedeniyle 1 başkan yardımcısı da dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli sürece sevk edildi.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye gönderildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Polis ekipleri dün Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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