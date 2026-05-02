Keltepe beyaza büründü
KARABÜK'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe'de, kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kayak merkezi beyaza büründü. Kayak sezonu kapanan merkezde, karla kaplı çam ormanları güzel manzara oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı