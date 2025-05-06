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Kelkit'te Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kelkit'te Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından bir araç yol kenarındaki iki kişiye çarptı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi 17 Şubat Caddesi'nde E.Ç. idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile M.A.Y. yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yolun kenarındaki 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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