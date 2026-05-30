Haberler

Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor

Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak ve Oğuz Kale'yi arama çalışmaları devam ediyor. İlker'in babası Ayhan Parlak, suyun azizliği nedeniyle çalışmaların verimli olmadığını söyledi.

İLKER'İN BABASI: SUYUN AZİZLİĞİNDEN ÇALIŞMALARI VERİMLİ HALE GETİREMİYORUZ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları sürerken, İlker'in babası Ayhan Parlak (49), "Olay, 4 gencin kamp yapma hevesiyle başladı. Orada bir yanılma oldu. Irmağın başlangıç noktası, bulunduğu yerle ırmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması çocukları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Bunun üzerine altında kalıyorlar. 2 tanesi durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor, adaya çıkıyor. Diğer 2'si de akıntıya kapılıyor. Akıntıya kapılıp giderken bağırarak gittiklerini diğer çocuklar söyledi. Onun haricinde bizim de şu an için bir bilgimiz yok. Şu anda JAK ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Ordu, polis çalışmaya devam ediyor. AFAD ekibimiz 5 bölgeden geldi ve onlar devam ediyor. Ama suyun azizliğinden dolayı biz bu çalışmaları verimli hale getiremiyoruz. Ekipman olarak verimli haldeyiz. Sadece biraz zamana mı ihtiyacımız var; bilemiyorum. Suyun biraz çekilmesi bizi rahatlatacak" dedi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

İstanbul’un ortasında kanlı infaz: Kız meselesi yüzünden 12 kurşunla öldürüldü

İstanbul’da gece yarısı kanlı hesaplaşma! 12 kurşunla öldürüldü
Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Yönetimi çıldırttı, kalması mucize olur
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın