Haberler

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 13. günde sürüyor

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 13. günde sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ın bulunması için AFAD, polis, itfaiye ve JAK timlerince 13 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Olayda daha önce Oğuz Kale'nin cesedi bulunmuştu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 13 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri aramalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor. Ayrıca Kelkit Çayı'na giren iş makineleri, olayın gerçekleştiği noktalardaki bazı alanlarda suyun akış yönünü değiştirerek çalışma gerçekleştiriyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor

Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine aynı gün peş peşe saldırılar
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

Kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

Sanat dünyası sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin, Irmak öğretmenle ilgili sessizliğini bozdu

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı