Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 13. günde sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 13 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri aramalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor. Ayrıca Kelkit Çayı'na giren iş makineleri, olayın gerçekleştiği noktalardaki bazı alanlarda suyun akış yönünü değiştirerek çalışma gerçekleştiriyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.