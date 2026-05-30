Haberler

Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor

Kelkit Çayı'na düşen 2 genç, 169 kişilik ekip tarafından aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker Parlak ve Oğuz Kale için AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araçla arama çalışmaları devam ediyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç çalışmalara katılıyor.

Olay, 28 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ile İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

İL DIŞINDAN DESTEK EKİPLER GELDİ

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç görev aldı. Debisi yükselen Kelkit Çayı'nda ekipler, zorlu şartlara rağmen kayıp 2 gence ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı

Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Bayram günü acı haber! Balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi