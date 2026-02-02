Hatay'da, 7'inci kattaki kediyi kurtaran personele kadınlardan alkışlı teşekkür

HATAY'da, apartmanın7'inci katında mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye ekibine karşı binadaki balkonda beleyen kadınlardan alkışlı teşekkür

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın boş olduğu öğrenilen 7'ini kattaki dairede bir kedinin mahsur kaldığı fark eden vatandaşlar yardım çağrısı yaptı. İhbar üzerine harekete geçen Kırıkhan İtfaiye Amirliği ekipleri 7 katlı apartmanın yanına geldi. Uzatılan merdiven yardımı ile binaya çıkan ekipler kediyi kurtardı. Bu sırada, apartmanının karşısında bulunan bir başka binadaki vatandaşlar balkondan ekipleri takip etti. Kadınlar kediyi kurtaran itfaiye ekibi alkışlayarak teşekkür etti.