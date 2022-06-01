Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor - Haberler

Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor
AA - Bilal Acar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın, kedisini tekmelediği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın, kedisini tekmelediği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.
Fransız savunma oyuncusu Zouma ile Zouma'nın kediyi tekmelediği ve yumrukladığı esnada görüntüsünü çeken kardeşi Yoan, başkent Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde mahkemeye çıktı.
Zouma, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
AA / Bilal Acar - Güncel