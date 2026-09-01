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Kedi Saldırısından Kurtarılan Yavru Baykuş Yetkililere Teslim Edildi

Kedi Saldırısından Kurtarılan Yavru Baykuş Yetkililere Teslim Edildi
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kedinin saldırısına uğrayan yavru baykuş, Nuray Deniz tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Tedavi ve bakım için Gala Gölü Doğa Koruma ekiplerine teslim edilen baykuşun, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kedinin saldırısından kurtarılan yavru baykuş, yetkililere teslim edildi.

İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Nuray Deniz, bahçesinde bir kedinin yavru baykuşa saldırdığını gördü. Deniz, kediyi uzaklaştırırken, yavru baykuşu korumaya aldı. Yavru baykuşa evinde yiyecek ve su veren Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Yavru baykuş, tedavi ve bakımı yapılmak üzere Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yavru baykuşun daha sonra doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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