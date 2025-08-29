Kedi Yavrusunu Su Kuyusundan Kurtarma Operasyonu
Mersin'in Toroslar ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi. Kurtarma anı göğüs kamerasıyla kaydedildi.
Mevlana Mahallesi'ndeki 20 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Bir itfaiye eri, kedi yavrusuna ulaşabilmek için ip yardımıyla su kuyusuna indi.
Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere teslim edildi.
Öte yandan kurtarma çalışmaları, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel