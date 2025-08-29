Kedi Yavrusunu Su Kuyusundan Kurtarma Operasyonu

Kedi Yavrusunu Su Kuyusundan Kurtarma Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi. Kurtarma anı göğüs kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki 20 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir itfaiye eri, kedi yavrusuna ulaşabilmek için ip yardımıyla su kuyusuna indi.

Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere teslim edildi.

Öte yandan kurtarma çalışmaları, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.