Kedi Kurtarma Operasyonu Korkunç Bir Kazaya Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Derya Bolat, dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bolat'ı kurtararak hastaneye kaldırdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Derya Bolat (23) dere yatağına düşüp yaralandı. Bolat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Dere yatağının korkuluklarında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen Derya Bolat korkuluklara çıktı. Bir süre korkuluklarda dolaştıktan sonra dengesini kaybeden Bolat yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşen Derya Bolat ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bolat'ın düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.