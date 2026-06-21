Haberler

Sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak isteyen 72 yaşındaki Remzi Ömür, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak isterken akıntıya kapılan Remzi Ömür (72), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Remzi Ömür, akşam eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Babasını aramaya başlayan M.Ö., hayvanları sulama kanalı kıyısında olduğunu fark etti. Bölgede aramayı sürdüren M.Ö., sulama kanalının ızgarasında babası Remzi Ömür'ün cansız bedeni ve ilerisinde ölen keçiyle karşılaştı. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni sudan çıkartılan Remzi Ömür'ün, kanala düşen keçisini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp, boğulduğu belirlendi. Ömür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak

106 vekil CHP’den istifa edecek! Tarih de yeni adresleri de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran anlar!
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı