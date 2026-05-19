Abdullah Sultanoğlu Toprağa Verildi
Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü alt yapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, Çubuk'taki Cami-i Kebir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene kulüp yöneticileri ve sevenleri katılırken, tabuta Keçiörengücü atkısı bırakıldı. Kılınan namazın ardından genç futbolcunun cenazesi Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü futbol takımının alt yapısında forma giyen Abdullah Sultanoğlu için Çubuk ilçesindeki Cami-i Kebir Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ankara Keçiörengücü yöneticileri, ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultanoğlu'nun tabutuna Ankara Keçiörengücü atkısı bırakıldı. Abdullah Sultanoğlu'nun babası Cemşit Sultanoğlu, taziyeleri kabul etti. Sultanoğlu'nun cenazesi, kılınan namaz sonrası Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı