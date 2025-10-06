Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddialara göre, saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirlenemeyen şahıs, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde aracı durdurdu, ardından B.K. ve B.Y'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.