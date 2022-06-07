Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Haberler

Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması Mahsur kalana araçlar Su altında ilerlemeye... Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması Mahsur kalana araçlar Su altında ilerlemeye çalışan araçlar ANKARA - Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu nedeniyle caddeler ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. (8) AA / Hakan Dündar - Güncel Fatih su Güncel Haberler

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