Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Haberler

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Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması Mahsur kalana araçlar Su altında ilerlemeye...

Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması

Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar

Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması

Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması

Mahsur kalana araçlar

Su altında ilerlemeye çalışan araçlar ANKARA - Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu nedeniyle caddeler ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. (8)

AA / Hakan Dündar - Güncel

Fatih su Güncel Haberler

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