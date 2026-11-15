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Keçiören'de drift operasyonunda 4 sürücü gözaltına alındı, 492 bin TL ceza kesildi

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Keçiören'de drift atarak trafikte tehlike oluşturan 4 sürücü gözaltına alındı ve toplam 492 bin TL para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 'Dur' projesi kapsamında 3 otomobil ve 1 motosikletin sürücüleri tespit edilerek gözaltına alındı; araçlar otoparka çekildi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, drift atarak trafkte tehlike oluşturan 4 sürücü gözaltına alındı. Sürücülere toplam 492 bin TL para cezası uygulandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dur' projesi kapsamında gelen drift ihbarları üzerine çalışma başlattı. Farklı tarihlerde drift atarak trafikte tehlike oluşturan 3 otomobil ile ön tekerleğini kaldırıp lastiğinden duman çıkardığı anları kaydederek sanal medyada paylaşan 1 motosikletin plakaları ve sürücüleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 4 sürücü, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sürücülere toplam 492 bin TL para cezası uygulanırken, araçlar otoparka çekildi.

Öte yandan, proje kapsamında bugüne kadar 7 bin 203 aracın durdurulduğu, toplam 5 milyon 411 bin 157 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Denetimlerde 37 yakalamalı araç tespit edilirken, drift yaptığı belirlenen 10 araca işlem yapıldı, 17 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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