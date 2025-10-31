Keçiören'de Dairede Yangın Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi 954. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.