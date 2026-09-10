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Keçiler, 3 katlı inşaatın çatısına çıktı

Keçiler, 3 katlı inşaatın çatısına çıktı
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 keçinin, 3 katlı inşaatın çatısında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 keçinin, 3 katlı inşaatın çatısında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 2 keçi, eski muhtarı Süleyman Çalışkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Keçiler bir süre oval formdaki çatının üzerinde dolaştı. Keçilerin çatıya nasıl çıktığı merak konusu olurken, bulundukları yerden indirilmeleri için yardım istendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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