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Keban MYO'da öğrencilere siber suç, bağımlılık ve kadına yönelik şiddet anlatıldı

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Keban MYO'da öğrencilere siber suç, bağımlılık ve kadına yönelik şiddet anlatıldı
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Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Meslek Yüksekokulu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü personeli öğrencilere siber suç, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verdi. MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak emniyet personeline teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik siber suçlar, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Keban Meslek Yüksekokulu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü uzman personeli tarafından dijital ortamda karşılaşılabilecek siber suç ve tehditlere karşı alınabilecek güvenlik önlemleri, internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile kişisel verilerin korunmasına yönelik temel bilgiler verildi.

Programda ayrıca uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, emniyet personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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