Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri Aygül Doğan ve Nadir Can, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir ve 30 köy muhtarı katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan 2025 yılı gelir ve giderleri oylanarak kabul edildi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimine geçildi.

Birlik Katip üyeliklerine Denizli köyü Muhtarı Cafer Cağlar ve Büklümlü köyü Muhtarı Salih Turan, Koyunuşağı köyü Muhtarı Faruk Türkay ve Taşkesen köyü Muhtarı Vedat Daşcan birlik meclis üyeliklerine seçildi.

Kaymakam Atalık, bu yıl köylerin sorunlarının çözümü için daha fazla çalışacaklarını belirterek, yeni seçilen birlik üyelerini tebrik etti.