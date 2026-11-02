Keban Kaymakamı Onur, Bahçeli köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Keban Kaymakamı Onur, Bahçeli köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında Bahçeli köyünü ziyaret edip sorun ve talepleri dinledi. Onur, ilgili kurumların çözüm konusunda hassasiyet gösterdiğini belirterek muhtar Sabri Temür'e ve köylülere teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Bahçeli köyünü ziyaret etti
Kaymakam Onur, "Vatandaşla buluşma toplantıları" kapsamında Bahçeli köyüne ziyaret gerçekleştirdi.
Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Onur, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.
Onun, misafirperverlikleri için Bahçeli köyü muhtarı Sabri Temür'e ve vatandaşlara teşekkür etti
Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA