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Keban Kaymakamı Onur, Bahçeli köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

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Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında Bahçeli köyünü ziyaret edip sorun ve talepleri dinledi. Onur, ilgili kurumların çözüm konusunda hassasiyet gösterdiğini belirterek muhtar Sabri Temür'e ve köylülere teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Bahçeli köyünü ziyaret etti

Kaymakam Onur, "Vatandaşla buluşma toplantıları" kapsamında Bahçeli köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Onur, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Onun, misafirperverlikleri için Bahçeli köyü muhtarı Sabri Temür'e ve vatandaşlara teşekkür etti

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

Kaynak: AA
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