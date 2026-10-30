Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Onur, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle görüşüp sohbet etti; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okulda incelemelerde bulunan Onur, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle görüşerek sohbet etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ise ziyaretinden dolayı Onur'a teşekkür etti.
Kaynak: AA