Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu

Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu
Güncelleme:
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Furkan Atalık, jandarma personeli ile bir araya geldi. Programa İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve diğer yetkililer de katıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca iftar programı düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen iftarda Kaymakam Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alper Soner Serin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar da katıldı.

