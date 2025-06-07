Keban Kaymakamı Atalık'tan Polis, Asker ve Sağlık Personeline Bayram Ziyareti

Keban Kaymakamı Atalık'tan Polis, Asker ve Sağlık Personeline Bayram Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bayramda görevde olan polis, asker ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdür Vekili de eşlik etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan personeli ziyaret etti.

Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler

MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.