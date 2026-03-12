Haberler

Keban Kaymakamı Atalık, polislerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle düzenlenen iftar programında buluşarak onlarla sohbet etti ve başarılar diledi.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle iftar programında bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Atalık, polislerle sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.

Programa, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve polisler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi