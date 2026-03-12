Keban Kaymakamı Atalık, polislerle iftarda buluştu
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle düzenlenen iftar programında buluşarak onlarla sohbet etti ve başarılar diledi.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle iftar programında bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Atalık, polislerle sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.
Programa, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve polisler katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan