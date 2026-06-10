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Keban'da yıl sonu sergisi açıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi düzenlendi. 34 kurstan 495 kursiyerin faydalandığı sergide, 298 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Elazığ'ın Keban Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlendi.

Merkezin bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar sayesinde kadınların yaptığı el emeği eserlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Merkez bünyesinde açtıkları 34 kurstan 25'nin tamamlandığını, 9'unun ise devam ettiğini belirten Emre, şunları kaydetti:

"Açılan kurslarımızın 28'i mesleki, 6'sı genel kurs alanından açılmış olup bu kursların tamamına 495 kursiyer kayıt yapmıştır. Kursiyerlerimizin 298'i sertifika almaya hak kazanmıştır."

Konuşmanın ardından Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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