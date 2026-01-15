Haberler

Keban'da öğrenciler serada tohumları toprakla buluşturdu

Keban'da öğrenciler serada tohumları toprakla buluşturdu
Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' kapsamında uygulama serasında tohum ekiyor. Okul müdürü Burak Nemutlu, öğrencilerin eğlenerek üretim aşamasını öğrendiklerini belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri serada tohumları toprakla buluşturdu.

Keban Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında uygulama serasına öğrenciler tohum ekti.

Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, "Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendi hem de üretimin aşamasını öğrendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize emekleri için teşekkür ederiz." dedi.

