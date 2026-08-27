Keban'da Mevlid-i Nebi Haftası: 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' Konferansı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu bir konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Mecit Can konferans verdi, Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen ise bir konuşma yaptı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ve din görevlileri katıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü tarafından Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Mecit Can konferans verdi, Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen konuşma yaptı.
Programa Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ve din görevlileri katıldı.
Kaynak: AA