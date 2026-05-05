Keban'da öğrencilere Elazığspor forması dağıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine Seza Çimento Elazığspor'un forması hediye edildi.

Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şubesince Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere forma dağıtıldı.

Şube Başkanı İbrahim Bahşi yaptığı açıklamada, öğrencilere forma dağıtarak, onların Elazığspor heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.

Bahşi, Elazığspor'a 1. Lig yolunda başarılar dilediğini ifade etti.