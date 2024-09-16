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Keban'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' ve 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa katılım yoğun oldu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış konuşmaları ve 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu sunum yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen konferans Harput Dini İhtisas Merkezinde eğitim görevlisi Muhammed Güllüce'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından

Harput Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Yahya Karataş, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konusunu konferans verdi.

Programda, Çevrekaya Camisi imamı Zeynel Demirbağ da Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Gece" adlı şiirini okudu.

Program, Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ın plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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