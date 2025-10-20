Haberler

Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı Yapıldı

Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı Yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024-2025 faaliyet programı okundu ve 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" gerçekleştirildi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında, bir tesiste Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, birliğin 2024-2025 yılı faaliyet programı okundu, 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Muhtarların talep ve görüşlerinin dile getirdiği toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
