Keban'da ihtiyaç sahibi 10 aileye alışveriş kartı verildi
Ramazan ayı dolayısıyla Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi 10 aileye alışveriş kartı olarak dağıtıldı.
Ramazan ayı dolayısıyla Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda kermes düzenlendi.
Okul müdürü Burak Nemutlu, ramazan ayı münasebetiyle okulda yardımlaşmayı ve paylaşmayı pekiştirme adına kermes düzenlediklerini söyledi.
Nemutlu, "Kermeste elde edilen geliri alışveriş kartına çevirdik ve 10 aileye dağıttık. Katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
