Keban'da din görevlileri gazileri ziyaret etti

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Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğünde görevli imam ve müezzinler gazilere ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde din görevlileri tarafından şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dua okundu.

Din görevlileri gazilere Kur'an Kerim takdim etti.

Kaynak: AA