Keban'da "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde, bağımlılıkların çeşitleri ve bunlarla mücadele hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Keban Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Talha Ataşcı, son dönemlerde birçok bağımlılık türlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Ataşcı, şunları kaydetti:

"Günümüzde çok çeşitli bağımlılık türleri ortaya çıktı. Bunları sigara, alkol, uyuşturucu madde, internet, teknoloji, akıllı telefon, yiyecek ve alışveriş bağımlılığı olarak sıralayabiliriz."

AK Parti Keban Kadın Kolları Başkanı Pınar Gök ise bağımlılıkla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldığı için Ataşcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

