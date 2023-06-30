Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık Bayramlaştı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Kurban Bayramı'nın ilk günü belediyede düzenlenen bayramlaşma programında, belediye çalışanları, STK temsilcileri ve halkla bayramlaştı. Başkan Posbıyık, tüm vatandaşların iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Kurban Bayramı'nın ilk günü belediyede düzenlenen bayramlaşma programında, belediye çalışanları, STK temsilcileri ve halkla bayramlaştı. Başkan Posbıyık, tüm vatandaşların iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın ilk günü Başkan Halil Posbıyık'ın makamında yapıldı.

Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, belediyede çalışan personel, zabıta, itfaiye, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve misafirleriyle tek tek bayramlaştı, birlikte sohbet etti.

Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde, Başkan Posbıyık ziyaretine gelen çocuklara da oyuncak hediye etti. Kdz. Ereğli halkına ve tüm insanlığa sağlık ve esenlik içinde bir bayram dileyen Başkan Posbıyık, "Ailelerinizle güzel bir bayram diliyorum. Bayram sonrasında da festivalimize bekliyoruz" dedi.