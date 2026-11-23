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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve karşılıklı büyükelçilerin görevlendirilmesi için çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

Kongo Cumhuriyeti, KDC, Kenya ve Togo liderleri, Kongo Cumhuriyeti'nin Oyo kentinde düzenlenen dörtlü zirvede bir araya geldi.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Kenya Cumhurbaşkanı Ruto'nun, bölgesel barış ve istikrarın korunması için olası anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesine öncelik verilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin büyükelçilerini yeniden görevlendirmenin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bu arada, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı ve Afrika Birliğinin KDC'nin doğusundaki krizin çözümüne yönelik baş arabulucusu Faure Essozimna Gnassingbe de katıldı.

Zirvede, Kinşasa ile Nairobi arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen sorunlar ele alındı.

İki ülke arasındaki gerilimin arka planı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi iki ülke arasındaki ilişkiler, KDC'nin doğusunda devam eden çatışmalara ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle gerilmişti.

KDC, Aralık 2023'te, eski seçim komisyonu başkanı Corneille Nangaa'nın Kenya'nın başkenti Nairobi'de 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubunun da aralarında bulunduğu 9 silahlı grubun Kongo Nehri İttifakı (AFC) adlı askeri siyasi oluşumu kurduğunu duyurmasının ardından Kenya'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Nangaa, söz konusu oluşumun ülkede barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, Kenya'nın Ağustos 2025'te KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yeni başkonsolos atamayı planladığını duyurmasıyla yeniden tırmanmıştı.

Ocak 2025'te M23'ün kontrolüne geçen Goma'ya yönelik bu atama girişimine tepki gösteren KDC yönetimi, söz konusu adımın M23'ün işgalini meşrulaştırma ve ülkenin toprak bütünlüğünü zedeleme riski taşıdığını savunmuştu.

KDC yönetimi, uluslararası hukuk gereği bir konsolosun göreve başlayabilmesi için ev sahibi ülkenin onayının alınması gerektiğini savunmuştu.

Aynı dönemde Kinşasa yönetiminin Kenya'nın yeni büyükelçi adayını da kabul etmemesi, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artıran gelişmeler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA