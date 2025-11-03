Haberler

KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Kagame'yi Saldırganlıkla Suçladı

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi ülkesini bölme ve zengin kaynaklara sahip doğu bölgesini ilhak etme niyeti taşımakla suçladı. Tshisekedi, diplomatik çabalarla barışı sağlama kararlılığını vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame'yi ülkesini "bölmek" ve "(kaynakları zengin) doğu kısmını ilhak etmek" istemekle suçladı.

Tshisekedi'nin ofisi tarafından Mısır'da yaşayan Kongolulara yaptığı konuşma paylaşıldı.

Konuşmada, Kagame'nin Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen zirveyi reddetmesinin ardından, KDC ve Ruanda'nın Aralık 2024'te Doğu Kongo'da barışı sağlamak amacıyla anlaşma imzalamak için fırsat kaçırdığını belirten Tshisekedi, şunları kaydetti:

"Onun (Kagame) niyeti saldırgan ve hegemonik. Amacı, ülkemizi bölmek, mineral ve tarım kaynakları açısından çok zengin olan doğu bölgesini işgal etmek, hatta ilhak etmektir."

Tshisekedi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış getirmek için diplomatik çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, Katar'ın Doha'da arabuluculuk yaptığı KDC hükümeti ile isyancılar arasındaki görüşmelerin bu hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

Tshisekedi, Doha görüşmeleri sona erdiğinde, Washington'da Ruandalı mevkidaşıyla bir araya gelerek iki anlaşmayı nihai olarak onaylayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
title
