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KBÜ Rektörü Kırışık'tan İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na ziyaret

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KBÜ Rektörü Kırışık'tan İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na ziyaret
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, KBÜ'de yürütülen akademik ve kurumsal çalışmalar ele alındı, kurumlar arası muhtemel işbirliği adımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğitbaşı, Kırışık ile üniversite alanında yürütülen çalışmalar ve işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Yiğitbaşı, Kırışık'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kırışık da misafirperverlikleri dolayısıyla Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Öte yandan Kırışık, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA
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