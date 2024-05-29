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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, KBÜ idari personeline etik değerler eğitimi verildi ve Teknokent'te girişimcilik destek programı toplantısı düzenlendi. Mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından bitirme projeleri sergisi gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 17'nci kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırışık, mesajında, KBÜ'nün kurulmasında ve kısa zamanda önemli başarılara imza atarak bugünlere gelmesinde katkısı olan başta merhum Prof. Dr. Burhanettin Uysal olmak üzere hayatını kaybeden tüm çalışanlara Allah'tan rahmet diledi.

Kıymetli mesai arkadaşlarına, akademik ve idari personele, desteklerini esirgemeyen Karabüklülere, sanayicilere, KBÜ'nün dünya üniversiteleri arasında saygın konumda olmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Kırışık, 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İdari personele etik değerler eğitimi

KBÜ idari personeline etik değerler eğitimi verildi.

Personel Daire Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Karaca Dedeoğlu tarafından etik değerlerin önemi, etik kuralların iş yaşamındaki yeri ve bu kuralların uygulanabilirliği hakkında kapsamlı bilgi aktarıldı.

Girişimcilik ekosistemi, Teknokent'teki toplantıda ele alındı

KBÜ Teknokent'te "Girişimcilik Destek Programı Toplantısı" düzenlendi.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için atılacak adımların ele alındığı toplantıda, Teknokent'in girişimcilere sunduğu desteklerin daha da artırılması ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Ayrıca, KOSGEB'in girişimcilere sunduğu mali destekler ve teşvikler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Tıp ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri, bitirme projelerini sergiledi

KBÜ Mühendislik Fakültesi Tıp ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "2023-2024 Bitirme Projeleri Sergisi" düzenledi.

Hamit Çepni Konferans Salonu önünde bulunan fuaye alanında gerçekleşen sergide, öğrencilerin bitirme projeleri katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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