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Kazları Komşularından Kurtulmak İçin Doğaya Bıraktı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 55 yaşındaki Behlül Dabaz, komşularının şikayetlerinden bıkarak beslediği 16 kazı doğal ortama saldı. Kazlar, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti ve onlara sahip çıkacaklarını belirttiler.

Komşularının şikayetinden bıkınca, beslediği kazları doğal ortama saldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, komşularının şikayetinden bıkan Behlül Dabaz, beslediği 16 adet kazı doğal ortama saldı. Karınca deresine bırakılan kazlar, dere çevresinde oturan vatandaşların da ilgisini çekti.

İlçeye bağlı kırsal Taylıeli Mahallesinde oturan 55 yaşındaki Behlül Dabaz'ın evinde yetiştirdiği kazlar bazı komşuları rahatsız etti. Kazları kesmeye ve satmaya kıyamayan Dabaz, 16 adet kazı, Ören ve Öğretmenler mahallesinin ortasından denize akan Karınca deresine bıraktı. Otomobile yüklediği kazları teker suya bırakan Behlül Dabaz, çevrede oturan vatandaşların onlara sahip çıkacaklarına inandığını söyledi. Kazlara sahip çıkacaklarını kaydeden çevre sakini Yusuf Yalçın, " Arkadaş bu kazları getirmiş, burada doğaya bıraktı. Bizde bunlara sahip çıkacağız. Bunları besleyeceğiZ. Bazı vatandaşlar art niyetli olabilir. Onlara da engel olacağı. . Besleyelim, büyütelim. Çevreye güzellik katsın. Doğaya güzellik katsın. Çocuklar gelsin, baksın oynasın. Arkadaşa teşekkür ediyoruz. Yetiştirmiş, getirmiş, doğaya bıraktı. Bu güzelliği kimse yapmaz. Onu satar paraya çevirmeye çalıyor. Halbuki doğaya bırakmak daha da güzel" dedi. Behlül Dabaz da, " Ben bu kazları kendi imkanlarımla kısıntılı imkanlarımla yetiştirdim. Civciv olarak yetiştirdim. Çevredeki rahatsızlıktan dolayı, rahatsızlık verdiklerinden dolayı böyle bir karar aldım. Ben bunları kesmeye de, satmaya da kıyamadım. Buraya getirdim. Doğaya hediye ettim. Yani doğada umarım daha güzel günlere kavuşurlar diye düşünüyorum. Burada komşularda sağ olsunlar sahip çıktılar. Bakacaklarını söylediler.. İnşallah daha güzel günleri olur. Hayvanı tanımayanlar, bilmeyenler, daha güzel tanıyacaklar. Görecekler. Çocuklar örnek alacaklar. Umarım herkese örnek olur, bu davranışımız" diye konuştu.

Kazları Komşularından Kurtulmak İçin Doğaya Bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Güncel
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