Kazımkarabekir'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya başkanlığında olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler toplantısı gerçekleştirildi.

Kaya, Kaymakamlık Şehit Muhammet Fatih Safitürk toplantı salonundaki toplantıda, kurumların arasında koordinasyonu sağlayarak zorlu kış şartlarında vatandaşların yaşayabilecekleri sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde çalışarak kış sezonunu sorunsuz şekilde geçirileceğini temenni ettiğini belirtti.

Toplantıda, riskli köy yolları, zorlu kış şartlarında yolların kapanmasına karşı alınacak önlemler ve enerji kesintilerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler ele alındı.

Toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve kurum amirleri katıldı.