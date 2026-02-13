Haberler

Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Konya'da anıldı
Konya'da Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 78. yılı dolayısıyla anma gecesi düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Ardından, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, program kapsamında düzenlenen panelde, babasının çocukluğu, gençliği ve Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanlığı yaptığı yıllara ilişkin hatıralarını katılımcılarla paylaştı.

Panel başkanı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü ile araştırmacı yazar Yusuf Eren de Kazım Karabekir'in Türk tarihindeki yeri ve önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Karabekir, Köstüklü ve Eren'e plaket ve hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
