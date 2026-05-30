Haberler

Kazankaya Kanyonu su seviyesinin artmasından dolayı geçici olarak ziyarete kapatıldı

Kazankaya Kanyonu su seviyesinin artmasından dolayı geçici olarak ziyarete kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Çekerek Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu giriş bölgesinin sular altında kalması üzerine geçici olarak ziyarete kapatıldı. Kanyondaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kanyonun giriş bölgesinin sular altında kaldığı belirtildi.

Kanyonun ziyarete kapatıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kazankaya Kanyonu giriş bölgesi sular altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyonun yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatılması sağlanmış, kanyon içerisindeki vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edilmiştir. Konu hakkında ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Sait Çelik
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Fenerbahçe taraftarını korkutan Asensio iddiası

Taraftarı korkutan iddia! Bunu kimse beklemiyordu
ABD'deki McKinley Dağından düşen 3 Letonyalı hayatını kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek dağından düşen 3 dağcı öldü
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam