Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletler Sivil Koruma Mekanizmasına katılmasını öngören yasayı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in, TDT Sivil Koruma Mekanizmasının kurulmasına ilişkin anlaşmanın ülkede onaylanması ve yürürlüğe girmesine dair yasayı imzaladığı bildirildi.

TDT üyesi ülkeler arasında afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli işbirliği sağlanması ile ortak müdahale sisteminin oluşturulmasına hukuki zemin hazırlamayı amaçlayan yasa, daha önce Kazakistan Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.

Üye ülkeler arasında afet ve acil durumlara hazırlık, önleme ve müdahale alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen mekanizma, 16 Mart 2023'te Ankara'da imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Merkezi İstanbul'da bulunacak mekanizma, üye ülkelerde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlerde hızlı koordinasyon, ortak arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini organize edecek.

TDT Sivil Koruma Mekanizması ayrıca kurtarma ekipleri için ortak eğitim standartlarının geliştirilmesi, ortak tatbikatların düzenlenmesi ve üye ülkeler arasında tecrübe paylaşım programlarının uygulanması gibi görevleri de üstlenecek.