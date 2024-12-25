Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Kazakistan'da Uçak Kazası: 25 Kişi Kurtarıldı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Azerbaycan havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının kazasında 25 kişinin kurtarıldığını, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Uçak, Hazar Denizi'nin doğu kıyısı yakınlarında düştü. Kazada 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

(ANKARA) - Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğunu, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kazakistan medyası enkazda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgeden paylaşılan görüntülerde sağ kurtulan yolcuların oluşan enkazdan çıktığı görülüyor.

Türkiye saatiyle 09: 30 sıralarında Hazar Denizi'nin doğu kıyısı yakınlarında, Azerbaycan havayolu şirketi AZAL'a ait Embraer 190 model bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau havaalanına iniş yaparken yere çarptı. Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye giden uçak 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyordu.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğunu, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kazakistan medyası enkazda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgeden paylaşılan görüntülerde sağ kurtulan yolcuların oluşan enkazdan çıktığı görülüyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, daha önceki bir açıklamasında kazadan 6 kişinin kurtulduğunu belirtmişti.

Rusya basınında yer alan haberlere göre bir kuş sürüsüyle çarpışan uçak oluşan acil durum nedeniyle alternatif bir havaalanına inmeye karar verdi ve Aktau'ya yöneldi. Kazanın ardından Aktau Havaalanı 14 saatliğine kapatıldı. Kazak yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kazakistan'da Uçak Kazası: 25 Kişi Kurtarıldı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

Galatasaray'dan Mikautadze için tarihe geçecek teklif
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.