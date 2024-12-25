Kazakistan'da Uçak Kazası: 25 Kişi Kurtarıldı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğunu, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kazakistan medyası enkazda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgeden paylaşılan görüntülerde sağ kurtulan yolcuların oluşan enkazdan çıktığı görülüyor.

Türkiye saatiyle 09: 30 sıralarında Hazar Denizi'nin doğu kıyısı yakınlarında, Azerbaycan havayolu şirketi AZAL'a ait Embraer 190 model bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau havaalanına iniş yaparken yere çarptı. Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye giden uçak 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyordu.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğunu, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kazakistan medyası enkazda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgeden paylaşılan görüntülerde sağ kurtulan yolcuların oluşan enkazdan çıktığı görülüyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, daha önceki bir açıklamasında kazadan 6 kişinin kurtulduğunu belirtmişti.

Rusya basınında yer alan haberlere göre bir kuş sürüsüyle çarpışan uçak oluşan acil durum nedeniyle alternatif bir havaalanına inmeye karar verdi ve Aktau'ya yöneldi. Kazanın ardından Aktau Havaalanı 14 saatliğine kapatıldı. Kazak yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.