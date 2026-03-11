Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru Üzerinden Yük Teslimatı 7 Yılda 5 Kat Arttı

ALMATI, 11 Mart (Xinhua) -- Kazakistan, Orta Koridor olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru üzerinden yük teslimatının son 7 yılda 5 kat arttığını açıkladı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre koridor üzerinden yapılan kargo taşımacılığı yıllık 800.000 tondan 4,5 milyon tona yükseldi. Konteyner taşımacılığının da hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten bakanlık, 2025 yılında koridor üzerinden taşınan konteyner hacminin yaklaşık 77.000 TEU olduğunu ve bu rakamın 2029 yılı itibarıyla 300.000'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Söz konusu büyük artışın, altyapı gelişimi, basitleştirilmiş gümrük prosedürleri ve teslimat süresinin 28-32 günden 13-17 güne indirilmesiyle sağlandığı vurgulandı.

Çin'den başlayan ve Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine uzanan koridor, Güneydoğu Asya ve Çin'den Avrupa'ya mal taşımacılığı için hayati bir rota haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua