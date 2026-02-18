Haberler

Kazakistan'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Güncelleme:
Kazakistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti. Başkent Astana'da yoğun kar yağışına rağmen Hazret Sultan Camisi'nde ibadet edildi.

Başkent Astana'da yaşayan Müslümanlar, yoğun kar yağışına rağmen Hazret Sultan Camisi'ne akın etti.

Burada camiye sığmayan bazı kişiler ise dışarıda, karın üzerinde saf tuttu.

Hatimle kıldırılan ramazanın ilk teravih namazı 1,5 saate yakın sürdü.

Kaynak: AA " / " + Meiramgul Kussainova -
