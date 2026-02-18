Kazakistan'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Kazakistan'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kazakistan'da Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Başkent Astana'da yaşayan Müslümanlar, yoğun kar yağışına rağmen Hazret Sultan Camisi'ne akın etti.

Burada camiye sığmayan bazı kişiler ise dışarıda, karın üzerinde saf tuttu.

Hatimle kıldırılan ramazanın ilk teravih namazı 1,5 saate yakın sürdü.